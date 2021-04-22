Глава Карелии разрешил охоту с собаками на бурого медведя

Руководитель республики Артур Парфенчиков разрешил охотиться с собакой на бурого медведя с 25 апреля по 31 мая.

Накануне глава Карели подписал соответствующий указ. Об этом Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети.

«Охотиться на бурого медведя с собакой в Карелии можно с 25 апреля по 31 мая. Кроме того, охота на волка теперь разрешена с 1 августа по 31 марта», — пишет Парфенчиков.

О необоснованном запрете на добычу бурого медведя с охотничьими собаками проблемах охотников глава Карелии узнал в минувшую субботу на личном приеме от жителя Калевалы Валентина Матяха.

«Охотовед с 40-летним стажем пояснил, что это традиционный вид русской охоты. И эта традиция появилась не на пустом месте: собака помогает охотнику „добрать“ раненого зверя, который может представлять угрозу для местных жителей, лесозаготовителей и туристов. Также Валентин Григорьевич обратил внимание на необходимость продлить охоту на волка. Это актуально для Калевальского района, где увеличение численности хищников угрожает популяции северного оленя», — рассказал руководитель региона.

Ранее сообщалось, охотники добыли пять волков, терроризировавших жителей поселков на севере Карелии.