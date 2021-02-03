Охотники добыли пять волков, терроризировавших жителей поселков на севере Карелии

Жители Муезерского района жалуются на хищников, которые гуляют по поселкам по ночам.

С начала года участились случаи захода волков в населенные пункты Муезерского района. Этому способствуют суровые погодные условия этой зимы - высокий уровень снегового покрова, ограничивающий передвижение хищников, а также сильные морозы. Об этом сообщили в администрации района со ссылкой на представителя охотнадзора.

Так, неоднократные жалобы поступали от жителей поселков Муезерский, Ледмозеро и Тикша. Волки заходят в населенные пункты по ночам, обычно с 2 до 5 часов ночи в поисках собак и кошек. Их провоцируют собаки, которые не закрыты в вольеры, а живут около дома на привязи.

Как сообщается в паблике Муезерского района, с начала этого года охотниками добыто 5 волков. За добычу волка охотник получает премию 10 тысяч рублей и право получения разрешения на добычу лося.

"Охотой на волка занимается много наших охотников, поэтому не рекомендуем гражданам в этот период выгуливать собак без привязи вблизи поселков - они могут попасть в установленный на волка капкан - последствия будут печальные", - предупреждают госинспекторы отдела охотнадзора. Они также советуют жителям поселков закрывать дома своих домашних животных.

Ранее житель Карелии рассказал о растерзании волками местной собаки.