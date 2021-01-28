Житель Карелии рассказал о растерзании волками местной собаки

Житель деревни Вокнаволок сообщил, что хищники растерзали собаку рядом с его домом.

Волки напали на собаку в ночное время, сообщил житель деревни Вокнаволок Виталий Никулин. Его слова приводит издание "64-я параллель онлайн".

"Сегодня ночью с 28 на 29 января около моего дома в Вокнаволоке волки растерзали собаку!", - заявил местный житель и прикрепил фото, на котором изображено место происшествия.

По информации "64-я параллель онлайн", собаки в этом населенном пункте в очередной раз становятся жертвами хищников.

"Это уже не первое нападение хищных животных на собак в Вокнаволоке. Читатели сообщили нашему изданию, что в ночь на 19 января в деревне волки загрызли несколько собак. В администрации Костомукшского городского округа информацию тогда не подтвердили", - сообщает издание.

Ранее сообщалось, что на трассе в Карелии автобус с пассажирами насмерть сбил лося, убегавшего от волков.