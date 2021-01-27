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На трассе в Карелии автобус с пассажирами насмерть сбил лося, убегавшего от волков (ФОТО)

Новости. Происшествия
13:50, 28 Января 2021
фото: © Администрация Сортавальского поселения
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Сегодня ночью в Сортавальском районе рейсовый автобус насмерть сбил лося, выбежавшего на дорогу, сообщили в администрации поселения.

В ночь на 28 января вблизи поселка Хелюля Сортавальского района произошло ДТП. Причиной инцидента стал выскочивший из леса лось. Водитель автобуса применил экстренное торможение, но столкновение с животным предотвратить не удалось. Лось от удара погиб. Автобус получил незначительные повреждения. Среди пассажиров пострадавших нет.

По словам главы Сортавальского городского поселения, в настоящий момент идет миграция лосей с севера республики. Они двигаются на юг в поисках корма и защиты от волков. Это говорит о том, что животные чаще будут выходить на шоссе. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, чтобы успеть отреагировать на внезапное появление дикого животного на трассе.

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Комментарии

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кир
2021-01-28 14:00:14
Водила с волками в одном преступном сообществе. Они загоняли лося, а он давил его. :)
Гость
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