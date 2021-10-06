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Глава Карелии выступил против отставки министра сельского хозяйства

Новости. Общество
11:08, 06 Октября 2021
фото: © Заксобрание Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков высказался против предложения об отставке министра сельского хозяйства Владимира Лабинова.

Этот вопрос поднимался сегодня на заседании парламента.

Парфенчиков отреагировал на упреки в адрес министра, связанные с отказом государственных совхозов поставлять молоко на Олонецкий молочный комбинат и молокозавод «Славмо».

По словам главы Карелии, это связано с тем, что совхозы подняли цены на молоко, а молокозаводы отказались его покупать по новым ценам. При этом в Вологодской области нашлись покупатели, которых эти цены устроили.

Парфенчиков заявил, что считает необоснованными и другие претензии в адрес Лабинова, в том числе, изменение политики государственной поддержки молочной отрасли. Он изменил условия субсидий предприятиям — деньги выдают только тем, кто берет на себя обязательства по росту производства, мелиорации земель и техническому перевооружению. Также, по словам губернатора, у министра много других заслуг, он борется с результатами «бездарной политики в сельском хозяйстве» прошлых лет.

«Лабинов будет министром и будет исполнять свои обязанности», — закончил свое выступление глава республики.

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Комментарии

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Off
2021-10-06 13:26:16
Кто же будет резать курицу, несущую ..золотые колокольчики .))) Ещё не всё озёра загажены и колхозы разорены.
sim22
2021-10-06 12:56:07
Какой "откат" получил "вожди" Карелии, что бы уничтожить молокозаводы? Таким же способом уничтожили все птицеводство в Карелии.
Гриша
2021-10-06 12:49:06
Фрау эмми в первый же день сразу поставили на место. Це смачно. :)
тетка
2021-10-06 12:16:10
А вот и зря. Народ- то давно понял, что он вообще против любого сельского хозяйства, как с этим можно мириться?
Изя
2021-10-06 13:09:59
тетка, так и защитник не особо близок к кому то )) Вместе шли , вместе и висеть ( уходить ) )
David.
2021-10-06 12:42:51
тетка, Какой-то патологический образ мышления у вас. Страшная "химия", какой -то "народ", который что-то понял. Удивительно детская наивность. Как вы на свете живете???? :)
тетка
2021-10-06 13:24:51
David., это у вас восприятие патологическое или придуриваетесь.
Житель Карелии
2021-10-06 12:09:01
Помню как премьер министр, этакий эффективный бюрократ, Чернов выгнал с совещания Вадима Маркелова. И где теперь этот Чернов? Но эти пришли всерьез и надолго. К сожалению, с/х Карелии можно "хоронить". Сейчас мы все увидим как Вологодские "захватят" все более или менее работающие отрасли.
Petrovich
2021-10-06 11:56:08
Так не напасешься министров. Каждый раз запускать процедуру поиска и приема. Если новому человеку - то опять вникать и все с начала.
Изя
2021-10-06 13:19:02
Petrovich ", вор должен сидеть в тюрьме " говорил всегда Жеглов :)
Изя
2021-10-06 11:20:53
Молодец , своих не сдаёт , каким бы не был . Команда одна )))))
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