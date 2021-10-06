Глава Карелии выступил против отставки министра сельского хозяйства

Глава Карелии Артур Парфенчиков высказался против предложения об отставке министра сельского хозяйства Владимира Лабинова.

Этот вопрос поднимался сегодня на заседании парламента.

Парфенчиков отреагировал на упреки в адрес министра, связанные с отказом государственных совхозов поставлять молоко на Олонецкий молочный комбинат и молокозавод «Славмо».

По словам главы Карелии, это связано с тем, что совхозы подняли цены на молоко, а молокозаводы отказались его покупать по новым ценам. При этом в Вологодской области нашлись покупатели, которых эти цены устроили.

Парфенчиков заявил, что считает необоснованными и другие претензии в адрес Лабинова, в том числе, изменение политики государственной поддержки молочной отрасли. Он изменил условия субсидий предприятиям — деньги выдают только тем, кто берет на себя обязательства по росту производства, мелиорации земель и техническому перевооружению. Также, по словам губернатора, у министра много других заслуг, он борется с результатами «бездарной политики в сельском хозяйстве» прошлых лет.

«Лабинов будет министром и будет исполнять свои обязанности», — закончил свое выступление глава республики.