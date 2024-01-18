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﻿Глава Карелии: «Значимость газификации для республики невозможно переоценить»

Новости. Общество
15:04, 18 Января 2024
фото: © fanjianhua / Freepik

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Вопросы газификации республики руководитель региона Артур Парфенчиков обсудил с коллегами во время прямой линии в социальной сети.

До 2027 года российская топливно-энергетическая компания НОВАТЭК планирует построить магистральный газопровод «Волхов — Мурманск — Белокаменка». Большая часть трубопровода пройдет по Карелии. Это дает возможность газифицировать несколько районов республики, в том числе, наши северные территории.

Об этом говорили 17 января во время онлайн-совещания в правительстве республики, которое провел глава региона Артур Парфенчиков. Также в обсуждении важнейшего вопроса, в частности, приняли участие вице-премьер по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина, министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов, гендиректор АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» Юрий Азаров, руководители нескольких муниципалитетов.

«В Карелии исторически сложилась достаточно сложная топливно-энергетическая модель. Газификация крайне важна — для промышленности, социальной сферы, жилищного строительства. Значимость этой программы невозможно переоценить, — отметил на совещании глава республики Артур Парфенчиков. — Нам удалось получить поддержку президента, и сегодня идет активное проектирование газопровода „Волхов — Мурманск — Белокаменка“, большая часть которого пройдет по территории Карелии. Это дает нам возможность газифицировать основные населенные пункты севера. Это Сегежа, Беломорск, Кемь, ответвление на Костомукшу, Лоухи, Чупа. Планируется, что газопровод построят за 3-4 года».



После строительства магистрального газопровода ПАО «Газпром» должно проложить распределительные сети до конкретных домов в карельских городах и поселках.

Как заявил Парфенчиков, природный газ остается одним из самых безопасных, экономичных и экологичных видов топлива. К тому же подключения домов к голубому топливу позволят значительно сократить нагрузку на электрические сети. Этот вопрос остро встал во время аномальных холодов начала года.

По словам Виктор Россыпнова, самый значительный потенциал использования природного газа в республике наблюдается в Петрозаводске и Прионежском районе. Так, в республиканской столице к газу можно подключить 3 167 домов. Обеспечена техническая возможность газификации 2 166 зданий.

Дочерняя компания «Газпрома», «Газпром газораспределение Петрозаводск», приняла от петрозаводчан 1 224 заявки, заключила 1 111 договоров о подключении. Ожидается, что к концу этого года количество жилых домов, в которых используют голубое топливо, увеличится на одну тысячу. Это дома на Старой Кукковке, в Сулажгоре, частично в Соломенном и в ТИЗ «Усадьба».

Кроме того, большой потенциал специалисты видят в Прионежском районе, где можно газифицировать порядка 1,1 тысячи домовладений. С газом уже жильцы 222 домов, поведены сети для подключения следующей сотни жилых зданий.

«Например, деревня Вилга и поселок Новая Вилга — это те населенные пункты, где наблюдается очень существенная нагрузка на электрические сети, — отметил министр энергетики. — В Вилге обеспечена возможность газифицировать 137 домов, 67 — подключены к природному газу. Сети построены, необходима непосредственная работа с собственниками домовладений, которым нужно продолжать разъяснять преимущества голубого топлива. В Новой Вилге есть потенциал подключения в 215 домов, природным газом уже пользуются владельцы 56 домовладений».



Более 600 домовладений будут подключены к газу к концу года в Кондопожском и Олонецком районах, заявил Виктор Россыпнов. В Кондопоге заключено 360 договоров на подключение, в Олонце — более 200.

Артур Парфенчиков поручил рассмотреть возможность газификации населенных пунктов Деревянка, Шелтозеро и Ладва. По словам руководителя региона, через эти поселки проходит федеральная трасса А-115, которую сейчас капитально ремонтируют. Вместе с комплексной программой развития территорий Прионежского района новая дорога даст мощный толчок строительству частных домов, подчеркнул Парфенчиков. Поэтому необходимо обеспечить природным газом и эти населенные пункты. Такую же точку зрения глава Карелии высказал по поводу газификации поселка Гирвас.

Общий посыл Артура Парфенчикова в необходимости синхронизировать все процессы по газификации, чтобы строительство газораспределительных станций, подводящих сетей шло как можно ближе по времени к прокладке основной, магистральной трубы на Мурманск.

«Все процессы должны идти параллельно, — заявил руководитель региона. — А не так, что сначала построили магистральный газопровод, а потом начали строить ГРС и сети. Необходимо все синхронизировать. Это поручение президента. Нужно отработать так, чтобы газ пришел на технический объект, на завод в Белокаменке, и практически сразу должна начаться газификация, сама подача газа в города Карелии. Он одновременно должен поступить на завод в Белокаменку и в дома, например, жителей Кеми. В этом суть поручения президента».

В целом, отметили на совещании, в 2024 году в Карелии газифицируют не менее двух тысяч домовладений.

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