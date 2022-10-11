Глава Минэка Карелии Олег Ермолаев избавился от приставки и. о.

Законодательное собрание Карелии согласовало кандидатуру Олега Ермолаева на должность руководителя Минэка республики

Как напомнили в министерстве экономического развития и промышленности республики, в соответствии с Конституцией Карелии, глава региона назначает с согласия Заксобрания руководителя органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере государственного прогнозирования социально-экономического развития.

Ранее кандидатуру действующего главы Минэка Олега Ермолаева поддержали заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и парламентский Комитет по законности и правопорядку.

Ермолаев Олег Александрович родился 14 февраля 1975 года в Петрозаводске. В 1997 году окончил ПетрГУ, в 2003 году – Санкт-Петербургский университет МВД России. Ранее работал заместителем и главой администрации Пряжинского района, министром строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии, директором по развитию бизнеса АО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Век». С 2020 года руководит министерством экономического развития и промышленности республики.

Олег Ермолаев в 2021 году был отмечен благодарностью министра экономического развития Российской Федерации, Почетной грамотой министерства промышленности и торговли России, в 2022 году руководитель регионального Минэка вновь получил почетную грамоту Минпромторга РФ, а Карелию наградили кубком «Прорыв года» по результатам анализа реализации промышленной политики.