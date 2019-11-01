Глава Минфина России заявил о поддержке компаний-экспортеров в Карелии

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе визита в Карелию положительно оценил экспортный потенциал республики.

Он прибыл в Петрозаводск для участия в совещания на тему «Международная кооперация и экспорт».



"Действительно, вот мы видим большой потенциал у Карелии относительно возможностей наращивания экспортного потенциала. Он действительно огромен...", - сказал Силуанов.

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