Глава Минобраза Карелии приглашает на день открытых дверей предприятий машиностроения

Единый день открытых дверей на карельских предприятиях машиностроения пройдет в республике.

В субботу, 16 апреля, в Карелии пройдёт Единый день открытых дверей на карельских предприятиях машиностроения, который проводят Петрозаводский автотранспортный техникум и Северный колледж в Сегеже. Об этом сообщил в соцсети глава Минобраза республики Роман Голубев.

«Будущие студенты наших учреждений профобразования смогут почувствовать атмосферу профессии, познакомиться с сотрудниками и задать свои вопросы, увидеть экспертов за работой», — заявил Голубев.

Сообщается, что с 10.00 до 12.00 будут организованы экскурсии для школьников на шести предприятиях сферы машиностроения, которые ведут производство в Надвоицах, Сегеже и Петрозаводске. Это «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат», «Русский радиатор», «Онежский судостроительно-судоремонтный завод», Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш», «Литейный завод «Петрозаводскмаш».

Также пройдет родительское собрание, в котором примут участие представители сферы профобразования и Минобразования и спорта Карелии. Трансляция будет вестись в школах, которые заранее подали заявки на подключение.