Глава Минприроды Карелии станет вице-премьером правительства

Министр природных ресурсов и экологии Карелии станет заместителем премьер-министра правительства Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков 21 декабря подписал документ о внесении изменений в Указ от 6 октября 2017 года №184.

Таким образом, после изменения в структуре правительства глава Минприроды войдет в состав правительства Карелии, а также станет заместителем премьер-министра правительства Карелии и министром природных ресурсов и экологии Карелии.

На сегодняшний день главой Минприроды Карелии является Алексей Щепин. Однако, по нашей информации, вице-премьером правительства будет назначен другой человек.

Ранее постановлением правительства Республики Карелия министерство образования преобразовано в министерство образования и спорта.