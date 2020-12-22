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Глава Минприроды Карелии станет вице-премьером правительства

Новости. Политика
10:40, 23 Декабря 2020
фото: © Валерий Поташов/ "Столица на Онего"
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Министр природных ресурсов и экологии Карелии станет заместителем премьер-министра правительства Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков 21 декабря подписал документ о внесении изменений в Указ от 6 октября 2017 года №184.

Таким образом, после изменения в структуре правительства глава Минприроды войдет в состав правительства Карелии, а также станет заместителем премьер-министра правительства Карелии и министром природных ресурсов и экологии Карелии.

На сегодняшний день главой Минприроды Карелии является Алексей Щепин. Однако, по нашей информации, вице-премьером правительства будет назначен другой человек.

Ранее постановлением правительства Республики Карелия министерство образования преобразовано в министерство образования и спорта.

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