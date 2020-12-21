Количество министерств сократят в Карелии

Постановлением правительства Республики Карелия министерство образования будет преобразовано в министерство образования и спорта.

Как сообщили в Управлении пресс-службы главы Республики Карелия, документ подписан 21 декабря.

Функции министерства спорта будут переданы министерству образования. При этом финансирование спортивной отрасли сохранится в полном объеме.

"Решение об оптимизации органов исполнительной власти Карелии принято в рамках федеральных тенденций. Напомним, в середине ноября премьер-министр правительства России Михаил Мишустин объявил о начале оптимизации штатов органов исполнительной власти. Всего планируется сократить от 5 до 10% чиновников", - пояснили в пресс-службе.

Решение прокомментировала вице-премьер правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник.

"Сегодня в Карелии есть достойная кандидатура, человек, который сможет возглавить новый орган исполнительной власти. Роман Геннадьевич Голубев уже проявивший себя в качестве министра образования, как раз пришел из министерства спорта, был первым замом. Опыт и профессионализм в сочетании с молодостью и активностью дают хороший результат. Уверена, все эти качества проявятся и на новой должности. Что касается финансирования отрасли спорта, то о сокращении и речи быть не может. Наоборот, упразднение министерских портфелей позволит направить освободившиеся средства на нужды спортсменов", - сообщила вице-премьер республики.