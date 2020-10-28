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Глава Минсельхоза Карелии: "Отношение к хлебу меняется"

Новости. Общество
14:35, 29 Октября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС / Владимир Смирнов
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Уменьшение объема производства хлебобулочных изделий в Карелии вызвано тем, что жители республики стали есть меньше хлеба.

Такую оценку ситуации в отрасли дал министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов в эфире телеканала "САМПО ТВ 360".

"Вообще, культура потребления, отношение к хлебу меняется. Меньше стали есть хлеба. Есть такая общероссийская тенденция сокращения объема потребления хлеба за последние 5-7 лет ежегодно на 3-5%, а в некоторых регионах даже по 7%. Карелия из этого тренда не выпадает", - сказал Лабинов.

О последствиях этого явления читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
тетка
2020-10-29 14:52:12
Какие глупости! Есть меньше хлеба стали из-за отвратительного качества. Многие давно пекут хлеб сами. Лабинов , как что скажет, так все мимо.
Гость
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