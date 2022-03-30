Глава Минсельхоза Карелии спрогнозировал рост цен на продовольствие из-за событий на Украине

События на Украине приведут с срыву весенне-полевых работ в этой стране, следствием чего станет рост цен на продовольствие во всем мире.

Такой прогноз дал министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов в интервью для интернет-ресурса «Объясняем. Республика Карелия».

«В связи с событиями на Украине мы вполне обоснованно можем предполагать, прогнозировать с высокой точностью, в условиях, что Украина является экспортером целого ряда сельскохозяйственных культур — риск сокращения или срыва весенне-полевых работ на этой территории очевиден. Поэтому мировой баланс продовольствия в этом году будет нарушен… Зерно будет дорожать, вслед за зерном будет дорожать вся зерновая группа — это мука, крупы, комбикорма для животных, а значит, яйцо, мясо, молоко», — сказал Лабинов.