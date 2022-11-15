Глава Минтранса Карелии рассказал, куда жители республики смогут летать из Петрозаводска

Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Сергей Щебекин рассказал о планах по расширению прямого авиасообщения с регионом.

В ноябре Росавиация распределила субсидии перевозчикам на полеты по стране. Карелии в списке субсидируемых авиамаршрутов на 2023 год не оказалось. Но в Минтрансе республики оптимизма не теряют. Ведь позже Росавиация объявит дополнительный отбор авиакомпаний для предоставления им субсидий на поддержку полетов внутри России. И компания «Северсталь» подаст по Карелии целый пакет предложений с авиамаршрутами в южном направлении. Об этом журналистам рассказал министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Сергей Щебекин.

Так, ежедневный рейс в Москву вошел в пакет услуг, который предложила Карелии компания «Северсталь». В этом же пакете оказались уже знакомые жителям республики маршруты в Казань, МинВоды, Сочи, Калининград, Мурманск, Череповец. Среди новинок, которые планирует запустить Минтранс Карелии, — Екатеринбург.

«Связать республику с третьим в России городом по величине важно. Сам там пять лет проработал, и могу сказать, что туда стоит слетать. Екатеринбург и с туристической точки зрения, и с точки зрения промышленного потенциала интересен. Наша делегация была там на выставке. Там огромные производства. Думаю, что этот рейс будет востребован карельскими и екатеринбургскими предпринимателями. Наша задача раскатать эти рейсы, и потом мы потихоньку снимем нагрузку на бюджет, уйдем с субсидий», - заявил Сергей Щебекин.

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