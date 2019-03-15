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Новости. Общество
16:39, 15 Марта 2019
фото: Валерий Поташов

Глава Минздрава Карелии намерен "кастомизировать" медицинские кадры до уровня "Джекил и Хайд"

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Министр Охлопков объявил о переходе к новой кадровой политике в карельском здравоохранении.

Министерство здравоохранения Карелии переходит от традиционного понятия подготовки медицинских кадров к их кастомизации. Об этом заявил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков, выступая 15 марта на заседании рабочей группы по реализации президентского послания Федеральному собранию, которое состоялось в республиканском парламенте.

"Что такое "кастомизация кадров"? Это индивидуальная работа, и при этом кастомизация кадров подразумевает переход уже до уровня "Джекил и Хайд". Что такое "Джекил и Хайд"? Это когда медицинский работник готов ко всем последствиям медицинской деятельности" – как к негативным, так и позитивным", – попытался объяснить суть новой кадровой политики карельского Минздрава Михаил Охлопков.

В свою очередь, руководитель парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец заметил, что переломить ситуацию по кадровому обеспечению медицинских учреждений республики пока не получается.

"Мы удерживаем то, что есть, – констатировал депутат. – Хотя усилия прилагаются большие, и мы надеемся, что это даст свой результат. В частности, еще в 2017 году вступил в силу закон Республики Карелия, благодаря которому молодые специалисты, в том числе от здравоохранения, могут безвозмездно получить земельный участок под индивидуальное жилищное строительство. Причем, речь идет не только о выпускниках вузов, то есть врачах, сюда же входят и специалисты со средним медицинским образованием. Продолжаются единовременные выплаты миллиона рублей врачам дефицитных специальностей – прежде всего, анестезиологам и реаниматологам. Это также инициатива наших коллег по Законодательному собранию. В 2019 году выделены дополнительные средства на обучение фельдшеров – 793 тысячи рублей. Десять человек готовят. Обращаю внимание, что это – "целевики", то есть соглашениями закреплены их обязательства вернуться в тот населенный пункт, от которого они направлены. Выделение средств на квартиры – конечно, это не даст нам результат буквально завтра, но мы ожидаем положительных сдвигов. Но я думаю, что тут нам все равно нужно еще обсуждать, думать и работать, потому что строительство и приобретение оборудования – это все прекрасно, однако если мы не получаем квалифицированных специалистов, то мы не получим и того результата, на который рассчитываем".   

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