Глава Минздрава Карелии завел канал в Telegram и страницу в «Одноклассниках»

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков расширил присутствие в Сети.
Министр Михаил Охлопков завел канал в Telegram под названием «Антидот Охлопкова», а также зарегистрировался в соцсети «Одноклассники». Об этом глава карельского Минздрава сообщил на странице во «Вконтакте».
«Многие граждане не пользуются социальной сетью ВКонтакте, но хотят получать новости здравоохранения из первых рук. Расширяю информационное присутствие в сети. Теперь у меня есть личный блог в Telegram, названный в лучших традициях мессенджера — Антидот Охлопкова. Там будут не только новости карельского здравоохранения, но и новости медицины, фотографии интересных мест и многое другое. Также я зарегистрировался в социальной сети Одноклассники, за актуальной информацией можно следить и там», — заявил Михаил Охлопков.
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