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Глава Минздрава заявил о снижении заболеваемости гепатитом в Карелии

Новости. Общество
13:05, 28 Июля 2021
фото: pixabay.com / DarkoStojanovic

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Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков заявил, что заболеваемость гепатитом существенно снизилась в Карелии.

Михаил Охлопков заявил в соцсети о росте масштабов вакцинации от гепатита в регионе, что, по его оценке, привело к снижению инфицирования.

«В Карелии привитость населения против гепатита В за 20 лет выросла с 0,37% в 2000 году до 72% — в 2020 году, что сказалось на уменьшении числа инфицированных. В 2,2 раза в республике снизилась заболеваемость гепатитами в 2020 году по сравнению с 2019 годом», — рассказал Охлопков.

Гепатит –  воспаление печени, наиболее частой причиной которого являются вирусы. Известно пять вирусов гепатита, каждый из которых представляет опасность для человека: A, B, C, D и E.

Вирусы гепатита A и E передаются преимущественно через загрязненную воду, пищевые продукты и грязные руки, а вирусы B, C и D — через кровь: наибольший риск инфицирования связан с потреблением наркотических средств инъекционным путем.

Заразиться вирусами гепатита В, С и D можно при использовании нестерильного инструментария при нанесении татуировок, пирсинге, проведении косметических процедур. Эти вирусы могут также передаваться от инфицированной матери ребенку во время родов и при незащищенном половом контакте.

Наиболее эффективным способом профилактики гепатитов А и В является вакцинация, сообщил Михаил Охлопков.

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