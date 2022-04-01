Глава Петрозаводска: «Политически было бы выгодно негодовать, критикуя маршрутчиков»

Мэр Петрозаводска рассказал о ситуации с перевозчиками, которые подняли цены на проезд в автобусах.

В минувшую пятницу в Петрозаводске на маршруты вышли новые троллейбусы. Впервые за много лет обновился автопарк троллейбусного управления. Но при этом ряд автотранспортных предприятий объявили об увеличении тарифа за проезд в маршрутках.

«Город когда-нибудь сможет начать бороться с произволом перевозчиков? Транспортная реформа, о которой в последнее время так много говорят, способна решить этот вопрос?» - спросила «Столица на Онего» главу Петрозаводска Владимира Любарского.

«С одной стороны, политически было бы выгодно негодовать, критикуя маршрутчиков. Но практическая составляющая заключается в том, что, во-первых, мы юридически находимся в нерегулируемом тарифе. У нас нет договорных отношений с перевозчиками. Они сами устанавливают цену на проезд. Единственный рычаг влияния на перевозчиков, хотя и он ограничен, находится в руках управления федеральной антимонопольной службы тогда, когда ведомство усматривает картельный сговор. УФАС отреагировал, когда несколько лет назад компании одномоментно и на одинаковую сумму повысили оплату на проезд. Разбирательство шло долго. Перевозчики получили штраф. Не могу сказать, что эффект от такого решения был нулевой. Но по большому счету горожане на себе положительного результата не ощутили.

А во-вторых, на примере нашего троллейбусного управления мы видим, что себестоимость маршрута существенно отличается от тех денег, которые платят на сегодняшний день горожане. Если троллейбусные перевозки мы дотируем, то у маршрутчиков такого механизма нет. И они сталкиваются с теми же самыми проблемами: нет кадров из-за невысоких зарплат, нет денег ни на покупку новых автобусов, ни на содержание старого автопарка. Замкнутый круг», - отметил мэр города.

Подробнее читайте в интервью с главой Петрозаводска: «Объективно оценить мою работу могут только горожане».