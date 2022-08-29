Глава Петрозаводска рассказал, как перехитрил онежских богов (ВИДЕО)

По дороге в однодневный отпуск Владимир Любарский закончил монтировать фильм о своем летнем водном путешествии и выложил в Сеть.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский написал, что по дороге в Переславль, куда его пригласили на освящения собора в женском монастыре, он домонтировал предпоследнюю часть фильма о летнем водном походе по маршруту: Петрозаводск - остров Речной - петроглифы Бесова Носа - Каршево.

«Не самый простой маршрут. Уже пытались его осилить в прошлые годы - не получилось: попали в шторм. Пришлось тогда уходить с острова Речной в кижские шхеры. Идти по открытому Онего по сильной волне было неразумно. В этом году погода была к нам более благосклонна. Получив штормовое предупреждение на день, мы решили обхитрить онежских богов - встали в три утра, вышли в путь в пять», - поделился воспоминаниями и впечатлениями Владимир Любарский.

Несмотря на все хитрости, по словам Владимира Любарского, Онего все же покачало на волнах, и непогода догнала уже на петроглифах.

«Там переночевали и на следующий день поднялись вверх по Чёрной речке до Каршево и оттуда уже добрались до Петрозаводска на машине. Онего конечно каждый раз впечатляет своими масштабами, непредсказуемым характером и суровой северной красотой», - сделал вывод мэр-путешественник.