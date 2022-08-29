Глава Петрозаводска взял отпуск и поехал в женский монастырь

Владимира Любарского пригласили на освящение собора в старинный русский город Переславль-Залесский.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, что получил приглашение на Великое освящение главного алтаря собора в честь великомученика Феодора Стратилата, которое состоится 15 сентября в старинном русском городе Переславле-Залесском.

«Собор расположен на территории Феодоровского женского монастыря, в восстановлении которого мне вместе с коллегами по работе в Федеральной службе судебных приставов довелось участвовать по инициативе Артура Олеговича Парфенчикова. Чтобы побывать на освящении собора, вышел в короткий отпуск и на один день уеду из города», — написал Владимир Любарский.

Любарский отмечает, что у Переславля и Петрозаводска немало общего. Это популярные туристические направления, они расположены на берегах прекрасных озер. Их историческая судьба тесно связана с именем Петра Великого.

Глава сообщил, что, хоть и уезжает из города, но остается на связи, и пообещал скоро увидеться.