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Глава Петрозаводска сделал свой выбор, чего и вам желает

Новости. Политика
17:18, 17 Сентября 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

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Владимир Любарский принял участие в голосовании.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил на своей странице в соцсети, что решил не ждать выходных.

«Друзья, решил не откладывать на выходные и сходил на избирательный участок. Я свой выбор сделал, чего и вам желаю», – написал Любарский.

Напомним, в Карелии проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.

Проголосовать можно в течение трех дней, 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8.00 до 20.00.

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