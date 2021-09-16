Глава Петрозаводска сделал свой выбор, чего и вам желает

Владимир Любарский принял участие в голосовании.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил на своей странице в соцсети, что решил не ждать выходных.

«Друзья, решил не откладывать на выходные и сходил на избирательный участок. Я свой выбор сделал, чего и вам желаю», – написал Любарский.

Напомним, в Карелии проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.

Проголосовать можно в течение трех дней, 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8.00 до 20.00.