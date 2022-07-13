Глава Петрозаводска спустился на дно Лососинки и освободил его от мусора (ФОТО)

Владимир Любарский рассказал о субботнике, прошедшем в Зарецком парке Петрозаводска.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о субботнике, прошедшем в среду, 27 июля, в Зарецком парке карельской столицы. Его инициаторами выступили городская мэрия вместе с Минприроды Карелии.

По словам Владимира Любарского, организаторы приглашали поучаствовать в мероприятии всех желающих. Откликнулись сотрудники региональных Министерств, Счетной палаты, муниципальных учреждений, депутаты Петросовета, студенты ПетрГУ, активные горожане.

«Друзья, чистым будет наш город или нет — во многом зависит от его жителей. В этом году в Зарецком парке в Лососинке скопилось много мусора. Да, какую-то его часть принесло весной половодье, но ведь что-то допустили и сами жители… Город будет чистым тогда, когда мы, во-первых, перестанем, сорить, а во-вторых, начнём убирать за собой», — отметил градоначальник.

Во время субботника на Пименовском мосту были подняты шандоры, и запруда была частично спущена в Онего. Русло Лососинки оголилось, явив впечатляющее количество мусора. В ближайшее время вода вновь наполнит ложе запруды, и река обретет привычный вид.

«Конечно, чтобы навести порядок более масштабно, нужно привлекать тяжелую технику, необходимо финансирование. Однако сегодняшний субботник, сегодняшний вклад горожан очень важен. Ведь без заинтересованности жителей добиться чистоты в городе невозможно», — отметил Владимир Любарский.

Напомним, в 2021–2022 годах по федеральной программе берега реки Неглинки в Петрозаводске были очищены от мусора. Помимо прочего, берега реки убирали также волонтеры и представители Минприроды в рамках Всероссийской экологической акции «Марафон добрых дел».