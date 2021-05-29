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Глава Петрозаводска станцевал во время проведения этапа всероссийских соревнований «ЗаБег.рф» (ВИДЕО)

Новости. Общество
12:47, 30 Мая 2021
фото: «ЗаБег.рф»

Владимир Любарский станцевал на сцене во время проведения этапа всероссийских соревнований «ЗаБег.рф», который проходит сегодня в Петрозаводске.

В Петрозаводске сегодня, 30 мая, проходит этап всероссийских соревнований «ЗаБег.рф». Полтысячи спортсменов испытают себя в карельской столице на различных дистанциях. Бег — 21,1 км, 10 км, 5 км, 1 км; Скандинавская ходьба — 5 км; Детский забег 2-5 лет; Марш Здоровья — общедоступная дистанция без учета времени, любой уровень подготовки.
Каждому спортсмену - медаль финишера и брендированная футболка.

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паблик

Старт соревнованиям дан в 85 регионах России.

В Петрозаводске участие в забеге приняли и глава Карелии Артур Парфенчиков, и новый мэр Петрозаводска Владимир Любарский, а также другие чиновники различных министерств и ведомств. Почти каждый из участников опубликовал на своих страницах в соцсетях фото с мероприятия.


страница Григория Фандеева

В редакцию «Столицы на Онего» прислали видео, как глава Петрозаводска Владимир Любарский станцевал на сцене во время мероприятия «ЗаБег.рф».


Александр Воронов

Напомним, что в Петрозаводске организаторы «ЗаБег.рф» объявили нового главу города Владимира Любарского амбасадором мероприятия.


Александр Воронов

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