Реклама на сайте
Прислать новость
На севере Карелии 25 мая выпадет мокрый снег
24.05.2021 17:00
Водолазы вытащили на берег затонувший теплоход на подводных крыльях в Приладожье Карелии (ФОТО) 3
24.05.2021 16:35
Татьяна Тишкова: «Если ты не умеешь общаться с людьми, то тебе нечего делать в администрации района» 3
24.05.2021 17:10
Лихач на иномарке с московскими номерами вылетел на перекресток в Петрозаводске под красный и снес автомобиль (ВИДЕО) 1
Сегодня 08:20

Глава Петрозаводска станет амбассадором забега по историческому центру города

Новости. Общество
13:20, 25 Мая 2021
фото: © паблик Вконтакте «RunKarjala - серия стартов Карьяла»

Владимир Любарский примет участие в забеге и выступит человеком, который будет представлять бренд мероприятия в позитивном свете.

Как сообщается в паблике «RunKarjala», глава Петрозаводска Владимир Любарский поддержал самое яркое спортивное городское событие Забег.рф и согласился стать амбассадором ЗаБега, то есть человеком, который будет представлять бренд мероприятия в позитивном свете.

Несколько кликов и наш город станет лучше
23.05.2021 13:26

Глава Петрозаводска пробежит дистанцию вместе с сотнями любителей спорта 30 мая.

RunKarjala ценит такую поддержку и спортивное участие и приглашает всех горожан присоединяться к празднику спорта!

Бег — 21,1 км, 10 км, 5 км, 1 км. Каждому — медаль финишера и брендированная футболка тут https://russiarunning.com/event/zabeg-runkarjala21

Скандинавская ходьба — 5 км. Каждому — медаль финишера и брендированная футболка тут https://russiarunning.com/event/zabeg-runkarjala21

Детский забег 2-5 лет — бесплатное участие. Обязательная предварительная регистрация на Детский Забег ttps://docs.google.com/forms/d/170SKntTag1e-2U-Wo4__.

Марш Здоровья — общедоступная дистанция без учета времени, бесплатное участие, любой уровень подготовки. Обязательная предварительная регистрация на Марш Здоровья https://docs.google.com/forms/d/1qiw0ngRgO28B2cIxff8E.

Волонтерское участие — помощь спортсменам и болельщикам на трассе и в стартовом городке, классный опыт и отличная команда! Анкета волонтера тут https://docs.google.com/forms/d/1c2F3q2yUyNLDqSnlecvp..

RunKarjala ценит такую поддержку и спортивное участие и приглашает всех горожан присоединяться к празднику спорта!

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.05.2021, 13:00
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении
21.05.2021, 16:50
Любарский рассказал, как собирается менять схему уборки Петрозаводска
18.05.2021, 06:50
В Петрозаводске водитель пошел на таран и спровоцировал ДТП с тремя автомобилями (ВИДЕО)
21.05.2021, 09:29
В Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек
22.05.2021, 09:29
Коронавирус унес жизни еще двух женщин и одного мужчины в Карелии
24.05.2021, 17:20
Стали известны самый богатый и самый бедный министры Карелии

Чтиво

21.05.2021 12:30
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»