Глава Петрозаводска станет амбассадором забега по историческому центру города

Владимир Любарский примет участие в забеге и выступит человеком, который будет представлять бренд мероприятия в позитивном свете.

Как сообщается в паблике «RunKarjala», глава Петрозаводска Владимир Любарский поддержал самое яркое спортивное городское событие Забег.рф и согласился стать амбассадором ЗаБега, то есть человеком, который будет представлять бренд мероприятия в позитивном свете.

Глава Петрозаводска пробежит дистанцию вместе с сотнями любителей спорта 30 мая.

RunKarjala ценит такую поддержку и спортивное участие и приглашает всех горожан присоединяться к празднику спорта!

Бег — 21,1 км, 10 км, 5 км, 1 км. Каждому — медаль финишера и брендированная футболка тут https://russiarunning.com/event/zabeg-runkarjala21

Скандинавская ходьба — 5 км. Каждому — медаль финишера и брендированная футболка тут https://russiarunning.com/event/zabeg-runkarjala21

Детский забег 2-5 лет — бесплатное участие. Обязательная предварительная регистрация на Детский Забег ttps://docs.google.com/forms/d/170SKntTag1e-2U-Wo4__.

Марш Здоровья — общедоступная дистанция без учета времени, бесплатное участие, любой уровень подготовки. Обязательная предварительная регистрация на Марш Здоровья https://docs.google.com/forms/d/1qiw0ngRgO28B2cIxff8E.

Волонтерское участие — помощь спортсменам и болельщикам на трассе и в стартовом городке, классный опыт и отличная команда! Анкета волонтера тут https://docs.google.com/forms/d/1c2F3q2yUyNLDqSnlecvp..

RunKarjala ценит такую поддержку и спортивное участие и приглашает всех горожан присоединяться к празднику спорта!