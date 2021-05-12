В Петрозаводске 30 мая пройдет забег по историческому центру города

В этот день в карельской столице изменится схема движения транспорта, администрация просит водителей быть внимательными.

Во всех регионах страны 30 мая одновременно стартует V Всероссийский полумарафон «ЗАБЕГ.РФ». В Петрозаводске участники фестиваля соберутся в 8.00 на площади Кирова. Любителей активного образа жизни ждут забеги на 1, 5, 10 и 21 км. Также запланированы соревнования по скандинавской ходьбе, Марш здоровья, дистанции для детей и концертная программа. Об этом сообщили в городской мэрии.

Со всеми подробностями и условиями участия в масштабном всероссийском старте можно ознакомиться на странице «Забег.РФ в Петрозаводске».

Планируется, что маршрут полумарафона в карельской столице будет пролегать по историческому центру города. В связи с этим на время проведения мероприятия на улицах изменится схема движения транспорта.

Ограничения коснутся участков на площади Кирова, проспекте Карла Маркса, площади Ленина, улице Фридриха Энгельса, проспекте Ленина, улицах Кирова, Малой Слободской, Федосовой, Неглинской аллее, Онежской набережной, аллее Журналистов, улицах Куйбышева, Германа Титова и Пушкинской.

С 18 часов 29 мая до 15 часов 30 мая по всему маршруту забега будет запрещена остановка транспорта. В день мероприятия с 7 до 15 часов здесь же будет полностью перекрыто движение, улицы станут пешеходными зонами. Кроме того, 30 мая будет запрещён въезд на площадь Кирова с улицы Правды.

Схема движения изменится в целях повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на время проведения массовых мероприятий.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.