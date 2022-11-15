Глава Петрозаводска устроил розыгрыш со снеговиком у подъезда

Владимир Любарский предложил горожанам найти пять снеговиков и сделать с ними селфи.

Глава Петрозаводска вновь задал горожанам квест. На этот раз связанный со снеговиками — одного из них градоначальник уже представил жителям Петрозаводска.

«До 25 декабря на улицах города появятся еще несколько таких весельчаков — ловите. Тому, кто первым пришлет селфи с пятью из них, приз — такой снеговик появится у вашего подъезда к празднику», — пообещал Владимир Любарский.

Глава города пообещал ждать селфи на личной странице. Пять фото необходимо прислать одним сообщением.

«И берегите снеговиков, они хрупкие», — напомнил Владимир Любарский.