Глава Петрозаводска устроил розыгрыш со снеговиком у подъезда

Владимир Любарский предложил горожанам найти пять снеговиков и сделать с ними селфи.
Глава Петрозаводска вновь задал горожанам квест. На этот раз связанный со снеговиками — одного из них градоначальник уже представил жителям Петрозаводска.
«До 25 декабря на улицах города появятся еще несколько таких весельчаков — ловите. Тому, кто первым пришлет селфи с пятью из них, приз — такой снеговик появится у вашего подъезда к празднику», — пообещал Владимир Любарский.
Глава города пообещал ждать селфи на личной странице. Пять фото необходимо прислать одним сообщением.
«И берегите снеговиков, они хрупкие», — напомнил Владимир Любарский.
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