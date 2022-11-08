Глава Петрозаводска вышел на ковер

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский вместе с председателем Петросовета Надеждой Дрейзис посетили школу единоборств.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский написал, что 8 ноября вместе с председателем Петросовета Надеждой Дрейзис посетили спортивную школу Олимпийского резерва №5, где «поселились» самбо, тхэквондо, вольная борьба, киокусинкай, дзюдо, ушу и бокс. В школе занимаются около 760 воспитанников. Гордостью стали выпускники: Владислав Ларин, Антон Котков, Максим Антипов, Рашад Мурадов, Артуш Асрян.

«У единоборств особый дух. Бокс, борьба, «таинственное» каратэ – отдельная история для мальчишек моего детства. А в наше время - еще и девчонок», - поделился своим мнением Владимир Любарский.

Директор школы Антон Годинов провел гостям экскурсию по зданию и территории.

«Налицо серьезные изменения. Знаю, о чем говорю. Когда-то сам ходил сюда в спортзал. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 2020-2022 годах улучшена материально-техническая база всех отделений. Приобретено много оборудования и инвентаря: ковры для самбо и ушу, тренажеры, боксерские перчатки и груши, шлемы, лапы, макивары и многое другое. За счет средств субсидии из республиканского бюджета приводится в порядок хозяйственная составляющая: заменена система холодного водоснабжения и водомерный узел, оконные блоки, обновлена входная зона. Ведутся работы по ремонту тренерских и санузлов, модернизации пожарной сигнализации и управления эвакуацией, - перечислил глава города. – Также приведены в надлежащее состояние зал борьбы, душевая и раздевалка, установлены настенные протекторы. Это не все улучшения, которые произошли за последнее время».

Владимир Любарский поддержал идею руководства взять для спортшколы имя заслуженного тренера России Ильи Романовича Шегельмана.