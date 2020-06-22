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"Глава Сортавалы игнорирует закон и решения депутатского корпуса"

Новости. Политика
17:44, 22 Июня 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Председатель горсовета Сортавалы Владимир Головченко прокомментировал итоги сессии, на которой депутаты хотели заслушать отчет главы города Сергея Крупина о работе за прошлый год.

В Сортавале сегодня состоялась внеочередная сессия городского совета, на которой депутаты планировали назначить временного исполняющего обязанности главы города в случае, если Сергей Крупин не выйдет с больничного, а также заслушать его отчет о работе за 2019 год, если руководитель исполнительной власти муниципального образования придет на заседание.

В итоге Сергей Крупин появился на заседании депутатского корпуса, поэтому вопрос о временной замене городского главы был снят с повестки дня. Тем не менее, в ответ на требование депутатов отчитаться о работе Сергей Крупин ответил отказом.

"Глава города отказался отчитываться, и тем самым проигнорировал закон и решение депутатов, - заявил председатель горсовета Сортавалы Владимир Головченко. - С момента решения сессии, то есть с 30 апреля у Сергея Крупина был месяц на подготовку отчета, - время это давно вышло. Это прямое нарушение и уклонение от возложенных на него обязанностей".

Кроме того, предполагалось, что депутаты назначат дату выборов нового главы Сортавальского городского поселения, которые должны состояться в сентябре нынешнего года. Однако это решение так и не было принято.

"У нас осталось два дня на принятие решения о назначении выборов, - пояснил Головченко. – И мы готовы подождать, чтобы в течение этого времени Сергей Крупин исполнил решение суда и подписал документы об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений. Тогда мы сможем собраться на сессию и назначить на 13 сентября выборы главы муниципального образования. Если Сергей Крупин документы не подпишет, нарушив, тем самым, конституционные права граждан, горсовет возложит обязанность по назначению выборов на Территориальную избирательную комиссию", - сказал Владимир Головченко.  

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