"Глава Сортавалы игнорирует закон и решения депутатского корпуса"

Председатель горсовета Сортавалы Владимир Головченко прокомментировал итоги сессии, на которой депутаты хотели заслушать отчет главы города Сергея Крупина о работе за прошлый год.

В Сортавале сегодня состоялась внеочередная сессия городского совета, на которой депутаты планировали назначить временного исполняющего обязанности главы города в случае, если Сергей Крупин не выйдет с больничного, а также заслушать его отчет о работе за 2019 год, если руководитель исполнительной власти муниципального образования придет на заседание.

В итоге Сергей Крупин появился на заседании депутатского корпуса, поэтому вопрос о временной замене городского главы был снят с повестки дня. Тем не менее, в ответ на требование депутатов отчитаться о работе Сергей Крупин ответил отказом.

"Глава города отказался отчитываться, и тем самым проигнорировал закон и решение депутатов, - заявил председатель горсовета Сортавалы Владимир Головченко. - С момента решения сессии, то есть с 30 апреля у Сергея Крупина был месяц на подготовку отчета, - время это давно вышло. Это прямое нарушение и уклонение от возложенных на него обязанностей".

Кроме того, предполагалось, что депутаты назначат дату выборов нового главы Сортавальского городского поселения, которые должны состояться в сентябре нынешнего года. Однако это решение так и не было принято.

"У нас осталось два дня на принятие решения о назначении выборов, - пояснил Головченко. – И мы готовы подождать, чтобы в течение этого времени Сергей Крупин исполнил решение суда и подписал документы об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений. Тогда мы сможем собраться на сессию и назначить на 13 сентября выборы главы муниципального образования. Если Сергей Крупин документы не подпишет, нарушив, тем самым, конституционные права граждан, горсовет возложит обязанность по назначению выборов на Территориальную избирательную комиссию", - сказал Владимир Головченко.