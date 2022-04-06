ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПОГИБШИЕ НА УКРАИНЕ БОЙЦЫ ИЗ КАРЕЛИИ, РЕМОНТ 16 УЛИЦ ПЕТРОЗАВОДСКА И ЗАПРЕТ НА ВЫРАЩИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЧИСЛО ПОГИБШИХ НА УКРАИНЕ ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ ДОСТИГЛО ДЕВЯТИ
Еще два наших земляка погибли во время спецоперации на Украине, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
ВЛАСТИ ПЕТРОЗАВОДСКА НАЗВАЛИ 16 УЛИЦ, КОТОРЫЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ В ЭТОМ ГОДУ
Мэр карельской столицы Владимир Любарский сообщил о планах, касающихся ремонта городских улиц.
ГЛАВА МИНСЕЛЬХОЗА КАРЕЛИИ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ ОН ЗАПРЕТИЛ ВЫРАЩИВАТЬ КАРТОФЕЛЬ НА ГОСПРЕДПРИЯТИИ
Государственный совхоз в селе Толвуя, который был постоянным производителем картофеля в Карелии, прекратил его выращивать из-за неконкурентоспособности по распоряжению министра сельского хозяйства.
АКТУАЛЬНО
АЖИОТАЖНЫЙ СПРОС НА САХАР В КАРЕЛИИ УПАЛ, НО ЦЕНЫ НЕ СНИЗИЛИСЬ
Цены на сахар-песок, подскочившие в марте в Карелии, в апреле перестали расти, но пока не снизились.
ПАССАЖИРЫ ПОЛУРАЗВАЛИВШИХСЯ МАРШРУТОК В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ, 40 РУБЛЕЙ ЗА ЧТО?Петрозаводчане пожаловались на потрепанный транспорт и высокую стоимость проезда.
ЧТО В КАРЕЛИИ ПОДОРОЖАЛО БОЛЬШЕ ВСЕГО
Цены в Карелии в марте побили все рекорды и ударили по кошельку.
«ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО БРАК ЗАВЕЗЛИ»: НОВЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСЫ ВЫЗВАЛИ СПОРЫ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ ПЕТРОЗАВОДСКА
Новые троллейбусы, вышедшие на маршруты в Петрозаводске, внутри оказались не очень удобными для пассажиров, но у критиков нашлось много противников.
ДТП
В КАРЕЛИИ АВАРИЯ НА СНЕГОХОДЕ УНЕСЛА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА
Один человек погиб и еще один получил травмы в результате аварии на снегоходе, произошедшей в Кондопожском районе.
ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ ЗА ПОЛЧАСА УСТРОИЛ 3 АВАРИИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
Стали известны подробности пьяной езды водителя, протаранившего дом на Кукковке.
ДРУГАЯ ТЕМА
ЖИТЕЛЕЙ ПЕТРОЗАВОДСКА ПРОСЯТ ПОМОЧЬ РАНЕНЫМ БОЙЦАМ И КУПИТЬ ЗНАЧОК В ВИДЕ КРАСНОЙ ГВОЗДИКИ
Жителям Петрозаводска предлагают присоединиться к всероссийской акции «Красная гвоздика», сообщили в администрации города.
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ ПЕТРОЗАВОДСКА ВЫРУБЯТ 40 ДЕРЕВЬЕВ
Работы по сносу деревьев в Губернаторском парке проводятся для формирования современной городской среды, сообщили в администрации Петрозаводска.
ВЛАСТИ ПЕТРОЗАВОДСКА ОБЪЯВИЛИ НОВЫЕ СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОВОКЗАЛА
Реконструкция автовокзала Петрозаводска должна завершиться летом текущего года.
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