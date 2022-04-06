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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПОГИБШИЕ НА УКРАИНЕ БОЙЦЫ ИЗ КАРЕЛИИ, РЕМОНТ 16 УЛИЦ ПЕТРОЗАВОДСКА И ЗАПРЕТ НА ВЫРАЩИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ

Новости. Общество
19:00, 17 Апреля 2022

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ КАРЕЛИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЧИСЛО ПОГИБШИХ НА УКРАИНЕ ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ ДОСТИГЛО ДЕВЯТИ
Еще два наших земляка погибли во время спецоперации на Украине, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.


фото: Тимофей Петухов (слева) и Дмитрий Ижековский © Артур Парфенчиков / ВК

ВЛАСТИ ПЕТРОЗАВОДСКА НАЗВАЛИ 16 УЛИЦ, КОТОРЫЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ В ЭТОМ ГОДУ
Мэр карельской столицы Владимир Любарский сообщил о планах, касающихся ремонта городских улиц.


фото: Владимир Любарский / ВК

ГЛАВА МИНСЕЛЬХОЗА КАРЕЛИИ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ ОН ЗАПРЕТИЛ ВЫРАЩИВАТЬ КАРТОФЕЛЬ НА ГОСПРЕДПРИЯТИИ
Государственный совхоз в селе Толвуя, который был постоянным производителем картофеля в Карелии, прекратил его выращивать из-за неконкурентоспособности по распоряжению министра сельского хозяйства.


фото: © youtube.com

АКТУАЛЬНО

АЖИОТАЖНЫЙ СПРОС НА САХАР В КАРЕЛИИ УПАЛ, НО ЦЕНЫ НЕ СНИЗИЛИСЬ
Цены на сахар-песок, подскочившие в марте в Карелии, в апреле перестали расти, но пока не снизились.


фото: © РИА Новости / Максим Блинов

ПАССАЖИРЫ ПОЛУРАЗВАЛИВШИХСЯ МАРШРУТОК В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ, 40 РУБЛЕЙ ЗА ЧТО?Петрозаводчане пожаловались на потрепанный транспорт и высокую стоимость проезда.


фото: © «Столица на Онего»

ЧТО В КАРЕЛИИ ПОДОРОЖАЛО БОЛЬШЕ ВСЕГО
Цены в Карелии в марте побили все рекорды и ударили по кошельку.


фото: © «Столица на Онего»

«ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО БРАК ЗАВЕЗЛИ»: НОВЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСЫ ВЫЗВАЛИ СПОРЫ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ ПЕТРОЗАВОДСКА
Новые троллейбусы, вышедшие на маршруты в Петрозаводске, внутри оказались не очень удобными для пассажиров, но у критиков нашлось много противников.


фото: © Паблик ВК «Живой Петрозаводск» Вконтакте

ДТП

В КАРЕЛИИ АВАРИЯ НА СНЕГОХОДЕ УНЕСЛА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА
Один человек погиб и еще один получил травмы в результате аварии на снегоходе, произошедшей в Кондопожском районе.


фото: Карельская-Республиканская Поисково-Спасательная-Служба / ВК

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ ЗА ПОЛЧАСА УСТРОИЛ 3 АВАРИИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
Стали известны подробности пьяной езды водителя, протаранившего дом на Кукковке.


фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

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Жителям Петрозаводска предлагают присоединиться к всероссийской акции «Красная гвоздика», сообщили в администрации города.


фото: © Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ ПЕТРОЗАВОДСКА ВЫРУБЯТ 40 ДЕРЕВЬЕВ
Работы по сносу деревьев в Губернаторском парке проводятся для формирования современной городской среды, сообщили в администрации Петрозаводска.


фото: Соцсети

ВЛАСТИ ПЕТРОЗАВОДСКА ОБЪЯВИЛИ НОВЫЕ СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОВОКЗАЛА
Реконструкция автовокзала Петрозаводска должна завершиться летом текущего года.


фото: © Правительство Карелии

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