Власти Петрозаводска объявили новые сроки реконструкции автовокзала

Реконструкция автовокзала Петрозаводска должна завершиться летом текущего года.

Об этом сообщила сегодня на совещании в администрации города руководитель комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлия Мизинкова.

«То, что касается ремонта самого автовокзала. Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи курируется данный объект строительства. И была информация о том, что сроки смещаются на лето текущего года», — сказала Мизинкова.

В начале реконструкции планировался ввод автовокзала в эксплуатацию до 31 декабря 2021 года. В январе 2022 года в правительстве Карелии сообщили, что автовокзал заработает в сентябре. Власти объясняли задержку подорожанием строительных материалов и необходимостью корректировки начального проекта.