Глава Минсельхоза Карелии объяснил, почему он запретил выращивание картофеля на госпредприятии

Государственный совхоз в селе Толвуя, который был постоянным производителем картофеля в Карелии, прекратил его выращивать из-за неконкурентоспособности по распоряжению министра сельского хозяйства.

Об этом глава Минсельхоза Владимир Лабинов рассказал в парламенте, отвечая на вопрос о том, почему на прилавках карельских магазинов мало карельского картофеля.

«Я самолично директивно прекратил производство картофеля в Толвуе. Я это сделал 4 года назад. Они считались там постоянными производителями картофеля. Но будучи постоянным производителем картофеля хозяйство дошло до состояния упадка полного. Вот оно произвело картофель, и что в итоге? Хозяйство практически по уровню технической оснащенности, финансовой устойчивости пришло к ситуации выхода из рынка вообще», — сказал министр.

По его мнению, Карелия не может конкурировать с другими регионами России и странами.

«Мы по себестоимости выращивания картофеля будем проигрывать более южным регионам. Карелия была конкурентной по картофелю тогда, когда доля картофеля, производимого в хозяйствах населения в Российской Федерации была более 90%. Это было где-то до 2010 года. Сегодня доля хозяйств населения в структуре производителей картофеля стремительно сокращается… Индустриальный картофель — картофель, производимый сельхозпредприятиями с применением высокопроизводительных технологий. Этот картофель будет всегда дешевле в „Магните“, чем картофель, выращенный в Карелии. Поэтому экономическая объективная неконкурентоспособность товарного картофеля приводит к тому, что у нас его будет производиться меньше», — пояснил Лабинов.