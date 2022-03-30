Официальное число погибших на Украине жителей Карелии достигло девяти

Еще два наших земляка погибли во время спецоперации на Украине, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Наши земляки, петрозаводчане Тимофей Петухов и Дмитрий Ижековский, служили по контракту.

Тимофей — в Мурманской области, был старшим матросом десантно-штурмового взвода. Дмитрий — в Воронежской, механик-водитель артиллерийской батареи.

Погибли, выполняя воинский долг в ходе спецоперации на Донбассе.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Мы не забудем наших героев», — написал Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине погибли военнослужащие из Карелии: Роман Грудов, у которого остались жена и маленькие дети; Кирилл Некрасов; Никита Ерошкин; Павел Самохин, Егор Терзи, Василий Дзекунов и Андрей Гришин.