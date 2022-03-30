Ажиотажный спрос на сахар в Карелии упал, но цены не снизились

Цены на сахар-песок, подскочившие в марте в Карелии, в апреле перестали расти, но пока не снизились.

Об этом говорят результаты мониторинга, проводимого Карелиястатом в Петрозаводске, Костомукше и Сегеже.



За март сахар подорожал, в среднем, в 1,5 раза, а в первую неделю апреля — всего на 0,3%.



Средняя цена на этот продукт достигла 90 рублей 29 копеек за килограмм.

Что происходит в Карелии с ценами на другие продукты питания и непродовольственные товары, читайте в нашем обзоре.