В центральном парке Петрозаводска вырубят 40 деревьев

Работы по сносу деревьев в Губернаторском парке проводятся для формирования современной городской среды, сообщили в администрации Петрозаводска.

В Губернаторском парке в Петрозаводске появился информационный стенд, на котором указано, что власти города планируют до 30 июня провести работы по благоустройству данной территории.

«Планируется провести формовочную обрезку 20 деревьев и снести 40 аварийных», - сообщается на стенде.

По информации заказчика – администрации Петрозаводска, работы выполняются в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды.