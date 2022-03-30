В центральном парке Петрозаводска вырубят 40 деревьев

Работы по сносу деревьев в Губернаторском парке проводятся для формирования современной городской среды, сообщили в администрации Петрозаводска.
В Губернаторском парке в Петрозаводске появился информационный стенд, на котором указано, что власти города планируют до 30 июня провести работы по благоустройству данной территории.
«Планируется провести формовочную обрезку 20 деревьев и снести 40 аварийных», - сообщается на стенде.
По информации заказчика – администрации Петрозаводска, работы выполняются в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды.
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