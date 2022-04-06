Власти Петрозаводска назвали 16 улиц, которые отремонтируют в этом году

Мэр карельской столицы Владимир Любарский сообщил о планах, касающихся ремонта городских улиц.

В этом году в Петрозаводске планируется ремонт 16 улиц. Аукцион по выбору подрядчика объявлен. До 29 апреля будет идти прием заявок. Заключение контракта планируется в мае. Об этом сообщил Владимир Любарский в соцсети.

«Список улиц тщательно прорабатывался. В первую очередь специалисты мэрии учитывали обращения горожан, которые поступают по разным каналам. Например, ко мне в личку только за этот месяц пришло немало жалоб на состояние Карельского проспекта. А еще с прошлого года жители Сайнаволока просили привести в порядок Родниковый проезд — главную улицу микрорайона. На Володарского, Анохина и участках других дорог будем менять и тротуары», — заявил Любарский.

Владимир Любарский опубликовал список улиц, где запланирован ремонт: Карельский проспект (от Комсомольского проспекта до Лыжной улицы); Лыжная улица (от Карельского проспекта до улицы Калинина); Заводская улица (от Первомайского проспекта до улицы Зайцева); Красная улица (от улицы Дзержинского до улицы Антикайнена); Питкярантская улица (от Беличьего проезда до Карельского проспекта); Улица Федосовой (от Малой Слободской улицы до Озёрного переулка); Улица Анохина (от проспекта Ленина до моста через реку Неглинка); Улица Генерала Фролова (от улицы Ровио до Балтийской улицы); Родниковый проезд (от Вознесенского шоссе до Тусоломского проезда); Железнодорожная улица (от Первомайского проспекта до улицы Шотмана); Машезерская улица (от проспекта Александра Невского до улицы Кузьмина); Советская улица (от Московской улицы до улицы Мелентьевой); Улица Трудовых Резервов (от Соломенской улицы до дома № 55 по Соломенской улице); Улица Щербакова (от улицы Ломоносова до Вытегорского шоссе); Улица Володарского (от улицы Маршала Мерецкова до улицы «Правды»); Улица Фридриха Энгельса (от проспекта Ленина до Красной улицы).

Сообщается, что в прошлом году в Петрозаводске подрядчик отремонтировал больше 20 участков дорог.