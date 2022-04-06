Пьяный водитель за полчаса устроил 3 аварии в Петрозаводске

Стали известны подробности пьяной езды водителя, протаранившего дом на Кукковке.

В ГИБДД Петрозаводска сообщили новые подробности о водителе, который 9 апреля на автомобиле «Toyota» врезался в дом по адресу: улица Парфенова, 6.

Как выяснилось, 41-летний мужчина в этот же день в 12.08 и в 12.10 успел стать участником еще двух ДТП, на улицах Коммунистов и Правды. С места аварии водитель в обоих случаях скрылся.

Напомним, врезавшийся в дом на Кукковке водитель, по словам очевидцев, был сильно пьян и пытался сбежать с места аварии — мужчину пришлось удерживать до приезда ДПС.

В отношении водителя были составлены административные материалы. За оставление места ДТП мужчину ждет лишение прав на 1 год и 1 месяц по каждому случаю — в совокупности более 3 лет.