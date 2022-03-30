В Петрозаводске автомобилист врезался в жилой дом (ФОТО)

В столице Карелии водитель врезался в стену жилого дома на Кукковке.

Автомобилист врезался в жилой дом, расположенный на улице Парфенова в Петрозаводске. Об этом сообщают читатели паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии». Очевидцы происшествия утверждают, что мужчина выглядел нетрезвым, его пришлось удерживать до прибытия правоохранительных органов.

«В 12:15 сегодня, Парфенова, 6; пьяный за рулём, летел на красный с Правды, у Музыкальной школы влетел в стену. Пытался скрыться, не дали, держали до приезда ДПС. Водила на ногах стоять не мог, вообще не соображал ничего», — сообщает автор поста.

«Столица на Онего» обратилась за комментарием в ГИБДД.