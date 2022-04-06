Что в Карелии подорожало больше всего

Цены в Карелии в марте побили все рекорды и ударили по кошельку.

Такой инфляции в республике не было с 1998 года. После дефолта в сентябре цены подскочили сразу в полтора раза, а годовая инфляция составила около 80%. Два последующих кризиса — 2008 и 2014 годов — даже близко не подошли к этим рекордам. Ежемесячная инфляция в Карелии тогда не превышала 1–2%, а годовая не дотянула до 11–13%.

С тех пор ничего подобного ни в Карелии, ни в России, в целом, не наблюдалось. Пока не наступил март 2022 года. Всего за месяц потребительские цены в республике подскочили на 8,9% — это почти равняется уровню инфляции за весь прошлый год. А годовая инфляция (к марту 2021 года) превысила 19%, что почти в два раза выше, чем в 2021 году.

Больше всего подорожало то, на что возник высокий или даже ажиотажный спрос. Но были и необъяснимые взлеты. Абсолютным рекордсменом стал термометр медицинский безртутный, подрожавший всего за один месяц почти на 60%.

Какие товары стали лидерами по росту цен, читайте здесь.