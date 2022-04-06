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Жителей Петрозаводска просят помочь раненым бойцам и купить значок в виде красной гвоздики

Новости. Общество
10:52, 13 Апреля 2022
фото: © Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»

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Жителям Петрозаводска предлагают присоединиться к всероссийской акции «Красная гвоздика», сообщили в администрации города.

В России стартует благотворительная акция «Красная гвоздика».

Во всех регионах страны добровольцы будут продаваться значки — символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий. «Красную гвоздику» можно приобрести в торговых сетях, учреждениях, парках и других многолюдных местах.

Средства, вырученные от продажи значков, будут направлены на оказание высокотехнологичной медицинской помощи солдатам и офицерам, пострадавшим при исполнении своего воинского долга. Поддержку получат не только сами бойцы, но и специализированные госпитали.

Организатором традиционной акции выступает благотворительный фонд «Память поколений». В местах распространения «Красной гвоздики» можно увидеть коробки с символикой фонда. В реализации инициативы помогают участники всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», представители других патриотических объединений. В прошлом году к ним присоединились «серебряные» волонтеры.

С более подробной информацией о проекте можно ознакомиться на сайте благотворительного фонда.

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