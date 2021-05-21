ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЬ РЕБЕНКА, МЭР ЛЮБАРСКИЙ И 700 ТЫСЯЧ ДИРЕКТОРА КИЖИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Ребенок погиб под завалами старого здания в Карелии
В деревне Карелии обрушилась кирпичная стена старого здания – под завалами погиб ребенок, сообщили в МЧС республики.
Прокуратура проводит проверку по факту гибели ребенка,
Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка под завалами старого здания.
На следующий день после трагедии в Олонецком районе в Петрозаводске с недостроя упал 10-летний мальчик, с травмами он был госпитализирован. Находится в состоянии средней тяжести.
Следователи выясняют, как 10-летний мальчик упал в Петрозаводске с недостроенного дома.
Любарский дал поручение взять Петрозаводск под контроль
Глава Петрозаводска Владимир Любарский дал поручение своим заместителям составить план мероприятий по благоустройству города, а также по решению актуальных вопросов.
Владимир Любарский в должности нового главы Петрозаводска дал большое интервью, в котором рассказал, как собирается менять схему уборки города, и ответил на интересующих всех вопрос: кто отвечает горожанам на его странице в соцсети.
Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц
Министерство культуры РФ опубликовало данные о среднемесячной зарплате руководителей подведомственных учреждений, в том числе, музея «Кижи» за 2020 год.
Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал свои доходы за минувший год, которые выросли на 1,5 млн рублей.
Стихия
В деревне на юге Карелии выпал град
В Олонецком районе прошел град.
Дерево упало на жилой дом в Петрозаводске (ВИДЕО)
На улице Коммунистов в Петрозаводске аварийное дерево упало на жилой дом, сообщают очевидцы.
Убрано дерево, упавшее на жилой дом в Петрозаводске
Ураганный ветер оставил пожарных в районе Карелии без крыши (ФОТО)
В Олонце на здании пожарной части №35 ураганный ветер сорвал обшивку с крыши.
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Власти Петрозаводска вернули левый поворот с улицы Пушкинской к Речному вокзалу
На перекрестке Пушкинской и Фаддеевской улиц изменилась схема движения транспорта, сообщили в администрации Петрозаводска.
Из Петрозаводска в Калининград начали летать самолеты
По маршруту, соединяющему две региональные столицы, выполняют рейсы лайнеры авиакомпании «Северсталь», сообщили в Минтрансе Карелии.
В Карелии возбуждено уголовное дело о картельном сговоре поставщиков продуктов питания в соцучреждения
Ущерб от незаконного ограничения конкуренции оценивается почти в 70 миллионов рублей.
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