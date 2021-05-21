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С сегодняшнего дня из Петрозаводска в Калининград начали летать самолеты

Новости. Общество
15:28, 21 Мая 2021
фото: © Столица на Онего

По маршруту, соединяющему две региональные столицы, выполняют рейсы лайнеры авиакомпании «Северсталь», сообщили в Минтрансе Карелии.

Частота полетов - один раз в неделю, по средам. Вылет из аэропорта «Храброво» (Калининград) в 10.50, приземление в аэропорту «Петрозаводск» в 13.35. Обратный "борт" вылетает в 14.25, прибывая в Калининград в 15.10.

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Рейсы выполняются воздушными судами «Sukhoi Superjet 100».
Продажа билетов уже открыта. Их можно приобрести на сайте авиакомпании.

Авиаперевозчик напоминает об обязательном ношении масок и перчаток в самолёте. В средствах индивидуальной защиты необходимо оставаться на протяжении всего полёта.

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