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Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка под завалами старого здания

Новости. Происшествия
11:40, 17 Мая 2021
фото: © Столица на Онего
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По факту гибели ребенка в деревне Судалица Олонецкого района возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 16 мая в деревне Судалица Олонецкого района 15-летний мальчик во время прогулки оказался в разрушенном здании, где получил травмы от падения на него кирпичной стены и потолочного перекрытия. От полученных травм мальчик скончался.

В настоящее время по делу проводятся судебные экспертизы и все необходимые следственные действия, будет установлен собственник здания, а также лица ответственные за его содержание. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в МЧС Карелии поступило сообщение об обрушении кирпичной стены старого здания в деревне Судалица Олонецкого района. Из-под обломков спасатели достали тело ребенка.

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Комментарии

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кир
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На Комсомольском проспекте у радиомачты есть здание недостроенного корреспондентского пункта. Парни годами шляются. "Столица" уже писала. По слухам оно строилось для родственника бывшего главы Карелии.
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