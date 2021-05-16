Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка под завалами старого здания

По факту гибели ребенка в деревне Судалица Олонецкого района возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 16 мая в деревне Судалица Олонецкого района 15-летний мальчик во время прогулки оказался в разрушенном здании, где получил травмы от падения на него кирпичной стены и потолочного перекрытия. От полученных травм мальчик скончался.

В настоящее время по делу проводятся судебные экспертизы и все необходимые следственные действия, будет установлен собственник здания, а также лица ответственные за его содержание. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в МЧС Карелии поступило сообщение об обрушении кирпичной стены старого здания в деревне Судалица Олонецкого района. Из-под обломков спасатели достали тело ребенка.