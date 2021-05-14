Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц

Министерство культуры РФ опубликовало данные о среднемесячной зарплате руководителей подведомственных учреждений, в том числе, музея «Кижи» за 2020 год.

Размер зарплаты директора музея Елены Богдановой составил 677 328 рублей, в среднем, в месяц.

Ее заместитель по управлению территорией заповедника Дмитрий Луговой в 2020 году зарабатывал, в среднем, 248 414 рублей в месяц.

Среднемесячная зарплата заместителя директора по административно-правовым вопросам Натальи Демидовой, составила 233 611 рублей, замдиректора по реставрации Татьяны Незвицкой — 225 813 рублей, главного бухгалтера Виктории Поповой — 222 457 рублей.

Меньше всех из руководителей музея среднемесячная зарплата у замдиректора по социокультурной деятельности и продвижению музейных услуг Ирины Аникиной — 213 290 рублей, и замдиректора по научно-фондовой и экспозиционно-выставочной деятельности Ольги Жариновой — 180 731 рубль.

Для сравнения, у директора «Эрмитажа» Михаила Пиотровского средняя зарплата в 2020 году составил 987 144 рубля в месяц.