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Прокуратура проведет проверку по факту гибели ребенка под завалами старого коровника в Карелии

Новости. Происшествия
12:09, 17 Мая 2021
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Прокуратура республики организовала проведение проверки по факту гибели подростка в Олонецком районе вследствие падения кирпичной стены, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура республики организовала проверку по факту гибели 15-летнего ребенка вследствие падения части кирпичной стены в деревне Судалица Олонецкого района.

Предварительно установлено, что 16 мая 2021 года около 16 часов группа подростков проводила время на территории бывшей фермы совхоза «Олонецкий». В ходе детских игр обрушился фрагмент кирпичной стены неэксплуатируемого разрушающегося здания коровника, в результате чего под завалами оказался 15-летний ребенок, житель Олонца.

После разбора завала было констатировано, что подросток погиб.

На место происшествия выезжал заместитель прокурора Олонецкого района В.А. Долгов, сейчас уточняются сведения о лице, в чьей собственности в настоящее время находится неэксплуатируемое здание.

Напомним, Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка под завалами обрушившегося старого здания.

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Комментарии

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Изя
2021-05-17 14:01:51
Прокурор Габрилян как то уехал уже в Челябинск . или как то нет ??))) Вроде прощались с ним . :)
Развал
2021-05-17 13:55:28
Часто проезжал по районам, наблюдал брошенные хозяйства из брошенных совхозов, колхозов, ничего не меняется и нынче, похоже, если бы только одна такая стена была в аварийном состоянии.....их сотни..
Гость
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