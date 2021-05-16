Прокуратура проведет проверку по факту гибели ребенка под завалами старого коровника в Карелии

Прокуратура республики организовала проведение проверки по факту гибели подростка в Олонецком районе вследствие падения кирпичной стены, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура республики организовала проверку по факту гибели 15-летнего ребенка вследствие падения части кирпичной стены в деревне Судалица Олонецкого района.

Предварительно установлено, что 16 мая 2021 года около 16 часов группа подростков проводила время на территории бывшей фермы совхоза «Олонецкий». В ходе детских игр обрушился фрагмент кирпичной стены неэксплуатируемого разрушающегося здания коровника, в результате чего под завалами оказался 15-летний ребенок, житель Олонца.

После разбора завала было констатировано, что подросток погиб.

На место происшествия выезжал заместитель прокурора Олонецкого района В.А. Долгов, сейчас уточняются сведения о лице, в чьей собственности в настоящее время находится неэксплуатируемое здание.

Напомним, Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка под завалами обрушившегося старого здания.