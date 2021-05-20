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Следователи выясняют, как 10-летний мальчик упал в Петрозаводске с недостроенного дома

Новости. Происшествия
10:36, 21 Мая 2021
фото: © Столица на Онего

Проводится доследственная проверка по факту падения несовершеннолетнего с высоты, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, вечером 17 мая на строительной площадке жилого дома в Петрозаводске с третьего этажа на второй этаж упал 10-летний ребенок, который там гулял. После падения ребенка доставили в больницу, где в настоящее время ему оказывают медицинскую помощь.

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Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего, будет установлен собственник здания, а также лица ответственные за его содержание. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что падение ребенка с недостроенного дома произошло в микрорайоне Ключевая. Мальчик был госпитализирован, врачи оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-05-21 10:43:58
Уже должен результат быть. В течение суток. Не лучше дворников работают. "Как бы чего не вышло".
Гость
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