Убрано дерево, упавшее на жилой дом в Петрозаводске

Специалисты ликвидировали последствия стихии, когда ветер уронил дерево на жилой дом на улице Коммунистов в Петрозаводске.

«Дерево, упавшее на жилой дом на улице Коммунистов, 22, убрано, — написал на своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский. — Вечером 19 мая при шквалистом ветре дерево упало на жилой дом, который находится на управлении МУП „ПетроГИЦ“. Для оперативной оценки ситуации на место выехал председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев. Он встретился с жильцами дома, в том числе с Натальей Кирьяновой, отправившей мне тревожный сигнал в личных сообщениях. 20 мая при поддержке специализированной техники МЧС Карелии и „ОРЭС-Петрозаводск“ проведены работы по спилу этого и соседних деревьев, также угрожающих опасностью».

Глава города поблагодарил всех за оперативную и слаженную работу.

Ранее сообщали, что на улице Коммунистов в Петрозаводске аварийное дерево упало на жилой дом.