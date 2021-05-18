Любарский дал поручение взять Петрозаводск под контроль

Глава Петрозаводска Владимир Любарский дал поручение своим заместителям составить план мероприятий по благоустройству города, а также по решению актуальных вопросов.

На своей официальной странице в соцсети глава Петрозаводска опубликовал документ – Поручение, в котором по пунктам расписал, какие задания дал своим заместителям, чтобы работа была продуктивной и способствовала развитию города.

Так, своего первого зама Инну Колыхматову он попросил до 24 мая определить кураторство руководителей комитетов администрации за территориями города.

Вторым пунктом значится необходимость проработки вопроса еженедельного приема граждан, а также проведения открытых планерок, где будут рассматриваться актуальные вопросов развития Петрозаводска.

Не забыл Владимир Любарский попросить определить регламент работы соцсети «Вконтакте».

Также глава города дал поручение собрать информацию о разрушающихся опасных объектах в столице Карелии.

И обязал предоставить ему план мероприятий по благоустройству набережной.