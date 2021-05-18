Реклама на сайте
Прислать новость
Спортсмен из Карелии за сутки пробежал 203 км на стадионе в Москве 4
18.05.2021 12:08
Еще три человека скончались от коронавируса в Карелии 2
18.05.2021 09:37
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении 24
18.05.2021 13:00
Бизнесмены из Петрозаводска пострадали при крушении вертолета в Архангельской области 2
18.05.2021 09:57

Любарский дал поручение взять Петрозаводск под контроль

Новости. Политика
06:40, 19 Мая 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Глава Петрозаводска Владимир Любарский дал поручение своим заместителям составить план мероприятий по благоустройству города, а также по решению актуальных вопросов.

На своей официальной странице в соцсети глава Петрозаводска опубликовал документ – Поручение, в котором по пунктам расписал, какие задания дал своим заместителям, чтобы работа была продуктивной и способствовала развитию города.

Так, своего первого зама Инну Колыхматову он попросил до 24 мая определить кураторство руководителей комитетов администрации за территориями города.

Вторым пунктом значится необходимость проработки вопроса еженедельного приема граждан, а также проведения открытых планерок, где будут рассматриваться актуальные вопросов развития Петрозаводска.

Не забыл Владимир Любарский попросить определить регламент работы соцсети «Вконтакте».

Также глава города дал поручение собрать информацию о разрушающихся опасных объектах в столице Карелии.

И обязал предоставить ему план мероприятий по благоустройству набережной.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.05.2021, 14:30
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах
12.05.2021, 16:33
МЧС Карелии показало аварию на железной дороге, где с рельсов сошли 19 вагонов (ФОТО и ВИДЕО)
15.05.2021, 13:51
Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц
16.05.2021, 14:52
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)
12.05.2021, 07:00
Определена тройка самых богатых депутатов горсовета Петрозаводска
12.05.2021, 11:58
Владимир Любарский назначен главой Петрозаводска

Чтиво

18.05.2021 14:03
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
«20 лет назад сидели на скамейках, а теперь в WhatsApp»
18.05.2021 12:10
Город «всесоюзного старосты» в «ганзейском стиле» 6
17.05.2021 16:22
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»