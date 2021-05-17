Доходы главы Карелии выросли за год на 1,5 миллиона рублей

Губернатор улучшил свое финансовое положение за счет сдачи в аренду московской квартиры.

Глава Карелии Артур Парфенчиков обнародовал свою декларацию о доходах за прошлый год. Их общая сумма составила 11 миллионов 467 тысяч рублей и по сравнению с предыдущим годом выросла на 1,5 миллиона. Судя по опубликованному документу, губернатор улучшил собственное финансовое положение за счет сдачи в аренду квартиры в Москве. Жилье в столице принесло Парфенчикову 3 миллиона 850 тысяч рублей, тогда как в 2019 году доход главы Карелии от сдачи московской квартиры составлял 2 миллиона 338 тысяч.

Помимо этого жилья, карельский губернатор владеет еще одной квартирой в Петрозаводске. У главы республики также имеется на правах совместной собственности дача площадью 50 квадратных метров и земельный участок площадью 700 квадратных метров, а на правах пользования – помещение площадью 85,4 квадратных метров.