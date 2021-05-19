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В Карелии возбуждено уголовное дело о картельном сговоре поставщиков продуктов питания в соцучреждения

Новости. Криминал
10:43, 20 Мая 2021
фото: © dpa.com
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Ущерб от незаконного ограничения конкуренции оценивается почти в 70 миллионов рублей.

Антимонопольное расследование в отношении поставщиков продуктов питания в социальные и лечебные учреждения Карелии послужило основанием для возбуждения уголовного дела об ограничении конкуренции, расследованием которого занимается Следственное управление республиканского МВД. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 178 Уголовного Кодекса РФ.

Как сообщили в Карельском управлении Федеральной антимонопольной службы, под подозрение в картельном сговоре попали ООО «Мегаторг плюс», ООО «Все для Ваших детей», ООО «Онежснаб», ООО «Детские программы», ООО «Петроторг» и ИП Андреев С.В. Им инкриминируется ограничение конкуренции при проведении государственных торгов на поставку продуктов детского питания в учреждения здравоохранения и образования Республики Карелия в период 2015-2017гг. По оценке правоохранительных органов, в результате реализации картельного сговора, его участниками был получен незаконный доход на общую сумму более 68,7 миллиона рублей. В настоящее время основными фигурантами уголовного дела являются руководители коммерческих структур, поставлявших продукты питания в социальные учреждения Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-05-20 11:11:12
Это результат мощного влияния Эстонии, не зря ж они вместе в ЕС
Вася
2021-05-20 11:09:35
Крематории и похоронная деятельность - это всё, чем осталось заниматься в ,,процветающей стране".
Изя
2021-05-20 11:09:01
Жульё заполонило регион , А 2017 года лучше стало что ли . не думаю :)
А редакция исправилась и стала писать норм.заметки :)
Zim
2021-05-20 11:08:22
А по маршрутчикам ничего антимонопольная служба не выявила?
Вася
2021-05-20 11:06:01
Они попали под влияние коварного запада .
наташка
2021-05-20 10:57:02
Васино наследие
кир
2021-05-20 10:55:21
Были арестованы и расстреляны. Как вариант. Какой вам рынок? Заточены веками только на воровство и грабёж барских усадеб.
Ещё на Волге грабили проходящие с товаром суда, - добавил кот-помощник.
Вася
2021-05-20 11:10:41
кир, а как же Петров и Боширов..?
Гость
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