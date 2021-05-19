В Карелии возбуждено уголовное дело о картельном сговоре поставщиков продуктов питания в соцучреждения

Ущерб от незаконного ограничения конкуренции оценивается почти в 70 миллионов рублей.

Антимонопольное расследование в отношении поставщиков продуктов питания в социальные и лечебные учреждения Карелии послужило основанием для возбуждения уголовного дела об ограничении конкуренции, расследованием которого занимается Следственное управление республиканского МВД. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 178 Уголовного Кодекса РФ.

Как сообщили в Карельском управлении Федеральной антимонопольной службы, под подозрение в картельном сговоре попали ООО «Мегаторг плюс», ООО «Все для Ваших детей», ООО «Онежснаб», ООО «Детские программы», ООО «Петроторг» и ИП Андреев С.В. Им инкриминируется ограничение конкуренции при проведении государственных торгов на поставку продуктов детского питания в учреждения здравоохранения и образования Республики Карелия в период 2015-2017гг. По оценке правоохранительных органов, в результате реализации картельного сговора, его участниками был получен незаконный доход на общую сумму более 68,7 миллиона рублей. В настоящее время основными фигурантами уголовного дела являются руководители коммерческих структур, поставлявших продукты питания в социальные учреждения Карелии.