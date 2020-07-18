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Главный кардиолог в Карелии назвал три основных прибора, которые снижают смертность от болезней системы кровообращения

Новости. Общество
13:57, 19 Июля 2020
фото: личный архив Андрея Малафеева
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Андрей Малафеев, главный внештатный кардиолог Минздрава Карелии, заместитель главного врача по терапевтической помощи Республиканской больницы им. Баранова, рассказал, что может помочь в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Когда я был интерном, работал одно время терапевтом в поликлинике. Тогда и сейчас я уверен, что основной врач, который продлевает жизнь людей, это терапевт поликлиники, - рассказал Андрей Малафеев. - Ведь когда пациент доставляется в больницу с инфарктом или инсультом, что уже ни делай, здоровье потом всегда будет хуже, чем до этой сосудистой катастрофы.

Определение факторов риска (высокое давление, курение, ожирение, повышенный холестерин, диабет, нарушение функции почек и пр.), коррекция основных факторов риска – это первичная профилактика у тех, у кого еще нет атеросклероза, и медикаментозное лечение уже заболевших – это также задачи поликлинических врачей.

Скажу интересную мысль, что есть три основных прибора, которые снижают смертность от болезней системы кровообращения (и это вовсе не ангиограф или томограф): тонометр, который измеряет давление, глюкометр, измеряющий уровень сахара крови, и прибор для определения холестерина крови.

Почему мужчин называют кардиологическим слабым полом, читайте здесь.

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