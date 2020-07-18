Главный кардиолог в Карелии назвал три основных прибора, которые снижают смертность от болезней системы кровообращения

Андрей Малафеев, главный внештатный кардиолог Минздрава Карелии, заместитель главного врача по терапевтической помощи Республиканской больницы им. Баранова, рассказал, что может помочь в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Когда я был интерном, работал одно время терапевтом в поликлинике. Тогда и сейчас я уверен, что основной врач, который продлевает жизнь людей, это терапевт поликлиники, - рассказал Андрей Малафеев. - Ведь когда пациент доставляется в больницу с инфарктом или инсультом, что уже ни делай, здоровье потом всегда будет хуже, чем до этой сосудистой катастрофы.

Определение факторов риска (высокое давление, курение, ожирение, повышенный холестерин, диабет, нарушение функции почек и пр.), коррекция основных факторов риска – это первичная профилактика у тех, у кого еще нет атеросклероза, и медикаментозное лечение уже заболевших – это также задачи поликлинических врачей.

Скажу интересную мысль, что есть три основных прибора, которые снижают смертность от болезней системы кровообращения (и это вовсе не ангиограф или томограф): тонометр, который измеряет давление, глюкометр, измеряющий уровень сахара крови, и прибор для определения холестерина крови.

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